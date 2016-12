FW Schiffdorf: Bratdunst löst Rauchmelder aus

Schiffdorf (ots) - Die Ortsfeuerwehr Schiffdorf wurde am zweiten Weihnachtstag um 12:05Uhr zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage in einer Einrichtung für betreutes Wohnen in der Schleusenstraße alarmiert. Eine ältere Dame hatte eine Hähnchenkeule angebraten und mit Wasser abgelöscht, der dadurch entstandene Dunst hat vermutlich den Rauchmelder ausgelöst. Bei Eintreffen wurde Einsatzleiter Florian Wiesner von einer Betreuerin der Einrichtung in Empfang genommen. Diese hatte die betroffene Wohnung bereits aufgesucht und konnte Entwarnung geben. Nach einer kurzen Kontrolle und der anschließenden Rückstellung der Brandmeldeanlage, war der Einsatz beendet. Die Kameradinnen und Kameraden konnten nach der Einsatznachbesprechung an die eigene Festtafel zurückkehren.

Original-Content von: Feuerwehr Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell