POL-W: W/SG - Geschäftseinbrüche in Wuppertal und Solingen

Wuppertal (ots) - Sechs Geschäftseinbrüche beschäftigten gestern die Polizei in Wuppertal und Solingen.

Wuppertal: In der Nacht zu gestern (09.10.2017) gelangten unbekannte Täter in einen Kiosk an der Straße Alter Markt. Sie durchsuchten das Mobiliar und die Kasse und stahlen Geld und Tabak. An der Bernhard-Letterhaus-Straße brachen Eindringlinge in der Zeit vom 07.10.2017, 16.30 Uhr, bis 09.10.2017, 07.30 Uhr, in ein Büro ein und entwendeten einen Laptop. Außerdem hebelten sie einen Kaffeeautomaten auf, aus dem sie das Münzgeld stahlen. Einen weiteren Einbruch gab es in ein Büro an der Bachstraße. Hier wurde nichts gestohlen. An der Straße Gathe drangen Unbekannte in der Nacht zu gestern in eine Gaststätte ein und entwendeten ein Tablet. Einen weiteren Gaststätteneinbruch gab es gestern Abend an der Straße In der Gelpe. Hier gelangten die Einbrecher durch eine Wohnung in die Räumlichkeiten der Gastronomie und klauten eine Geldkassette mit Bargeld.

Solingen: In der vom 07.10.2017, 18.00 Uhr, bis 09.10.2017, 09.00 Uhr, hebelten Einbrecher die Tür zu einem Friseursalon auf der Düsseldorfer Straße auf. Aus der Kasse und einer Spardose stahlen sie das Geld. Außerdem nahmen sie auch Haarpflegeartikel und eine Haarschneidemaschine mit. Anschließend flüchteten die Täter mit der Beute in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie kostenlos und unverbindlich bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Lassen Sie sich unter der Telefonnummer 0202/284-1801 einen Termin geben. (am)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell