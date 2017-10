POL-W: W Vom Ladendieb zum Räuber - Trio überfiel Ladenbesitzer

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (09.10.2017) kam es in einem Geschäft an der Friedrich-Engels-Allee in Wuppertal zu einem Raub. Gegen 13.45 Uhr betraten zwei Männer das Ladenlokal und täuschten Kaufinteresse vor. Während des Gesprächs griff ein Täter nach der Kasse und versuchte mit dieser das Geschäft zu verlassen. Der Ladeninhaber wollte den Dieb daran hindern und hielt ihn fest. Es entwickelte sich eine Rangelei, an der sich ein zweiter Täter und die Frau des Inhabers beteiligten. Als sich die Auseinandersetzung auf den Gehweg verlagerte, mischte sich ein dritter Täter ein, der auf den Inhaber einschlug. Allen drei Tätern gelang letztlich mit ihrer Beute (Bargeld) die Flucht in Richtung Alter Markt. Beschreibung: 1. Täter: Männlich, ca. 180 cm groß, Osteuropäer, ca. 30-35 Jahre alt, schmale Statur, sehr kurze Haare, dunkel gekleidet. 2. Täter: Männlich, ca. 190 cm groß, stämmig, graue kurze Haare, Osteuropäer, dunkle Kleidung. 3. Täter: Männlich, ca. 170 cm groß, südländisches Aussehen, sprach Deutsch, hellbraune/ beige Jacke. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. (cw)

