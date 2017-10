POL-W: RS - Mazda überschlägt sich - 54-Jährige im Krankenhaus

Wuppertal (ots) - Aus bislang unklarer Ursache verlor eine 54-Jährige heute Mittag (09.10.2017), gegen 12.50 Uhr, auf der Westhauser Straße in Remscheid die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Die Frau war mit ihrem Mazda stadteinwärts unterwegs, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einen Graben fuhr. Dabei überschlug sich das Fahrzeug und blieb auf dem Dach liegen. Ein Rettungswagen brachte die Remscheiderin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 8000 Euro. (am)

