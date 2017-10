POL-W: W-Frau schießt mit Gaspistole aus dem Haus

Wuppertal (ots) - Gestern 08.10.2017, gegen 01.40 Uhr, schoss eine Frau mit einer Gaspistole aus einem Fenster an der Westkotter Straße in Wuppertal. Die 23-Jährige hatte lautes Geschrei auf der Straße vor ihrem Wohnhaus wahrgenommen. Sie stellte fest, dass ein Verwandter in Streit mit mehreren Personen geraten war. Nachdem sie zunächst erfolglos darum bat ihren Cousin in Ruhe zu lassen, schoss sie mehrfach mit einer Gaspistole aus dem Fenster nach oben in die Luft. Die Polizei beendete die Auseinandersetzung und stellte die Gaspistole sicher. Die Beteiligten erwarten nun eine Strafanzeige und die Ermittlungen der Kriminalpolizei. (sw)

