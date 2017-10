POL-W: W-Raub auf der Gathe in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Am Samstag (07.10.2017), gegen 23.40 Uhr, raubten Unbekannte einen jungen Mann auf der Gathe in Wuppertal aus. Der 18-Jährige ging zu Fuß auf der Gathe, als die Täter ihn ansprachen und beleidigten. Unvermittelt schlug einer ihm ins Gesicht. Als ihr Opfer am Boden lag, traten beide auf ihn ein, nahmen sein Portemonnaie und liefen in Richtung Uellendahler Straße weg. Die Männer hatten ein südländisches Äußeres und sind circa 25 Jahre alt. Beide sind circa 180 cm groß und waren komplett schwarz gekleidet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell