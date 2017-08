POL-W: SG-Radfahrer raubt Frau die Handtasche

Wuppertal (ots) - Gestern (07.08.2017), gegen 20.55 Uhr, raubte ein unbekannter Radfahrer auf der Lübecker Straße in Solingen einer Frau die Handtasche. Der Unbekannte fuhr von hinten mit seinem Rad an seinem 66-jährigen Opfer vorbei und entriss ihr während der Fahrt die Handtasche. Dann flüchtete er in Richtung der Hildener Straße. Der Radräuber trug eine dunkelblaue Jacke, eine dunkle Hose und Turnschuhe. Er hatte kurze dunkelblonde Haare. Zeugen des Vorfalls melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell