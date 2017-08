POL-W: W-Schwer verletzte Frau nach Verkehrsunfall in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Gestern (07.08.2017), gegen 17.20 Uhr, kam es auf der Straße Hofkamp in Wuppertal zu einem Unfall bei dem sich eine Fußgängerin schwer verletzte. Als eine 33-Jährige mit ihrem Toyota von einem Tankstellengelände nach links in Richtung Kreisverkehr abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit der85-Jährigen, die die Straße überquerte. Die ältere Dame kam zu Fall und zog sich schwere Verletzungen zu. Sie musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Am Fahrzeug entstand geringfügiger Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn für den Verkehr zeitweise komplett gesperrt werden. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell