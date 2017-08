POL-W: RS-Diebstahl aus PKW in Remscheid - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Heute (07.08.2017), gegen 10.40 Uhr, kam es in Remscheid-Lennep zum Diebstahl eines größeren Geldbetrages. Ein 59-Jähriger stellte sein Fahrzeug am Zufahrtsweg gegenüber der Ecke Ringstraße/Garnixhäuschen ab um seine Notdurft zu verrichten. Als er wenige Minuten später zu seinem Mercedes zurückkehrte, stellte er den Verlust eines Beutels fest, der sich in seinem Fahrzeug befunden hatte. In dem Beutel befand sich eine größere Menge Bargeld. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Wer hat am genannten Ort zur Tatzeit verdächtige Feststellungen gemacht? Hinweise werden unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegengenommen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell