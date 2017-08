POL-W: SG - Senior mit Roller gestürzt

Wuppertal (ots) - In Solingen kam es am heutigen Montagvormittag (07.08.2017), gegen 11.30 Uhr, an der Einmündung Carl-Ruß-Straße Frankfurter Damm zu einem Unfall. Ein 87-jähriger Roller-Fahrer verlor beim Abbiegen vom Frankfurter Damm auf die Carl-Ruß-Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er geriet gegen die Bordsteinkante auf der Mittelinsel, fuhr über den Grünstreifen und stürzte dann zu Boden. Dabei zog sich der Senior Verletzungen zu, die einen stationären Krankenhausaufenthalt erforderlich machten. Der Sachschaden an der Piaggio beläuft sich auf ca. 1000 Euro. (am)

