POL-W: W - Frau erlag Unfallverletzungen

Wuppertal (ots) - An der Straße Hesselnberg in Wuppertal kam es am 01.08.2017 zu einem tragischen Unfall, bei dem eine 77-jährige Frau schwer verletzt wurde. (S. hierzu Pressemeldung v. 01.08.2017 - W - Mann verletzt beim Ausparken Ehefrau.) Die Frau erlag am Wochenende ihren Verletzungen. Es handelt sich um das vierte tödlich verletzte Unfallopfer in Wuppertal. (am)

