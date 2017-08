POL-W: W - Schlägerei in Elberfeld

Wuppertal (ots) - Gestern Nachmittag (06.08.2017), gegen 16.00 Uhr, kam es an der Straße Gathe in Wuppertal-Elberfeld zu einer Schlägerei unter einer Gruppe von Männern und Frauen. Nach ersten Erkenntnissen wurde ein 28-jähriger Mann von mehreren Männern angegriffen und zu Boden geschlagen. Dann schlugen noch drei Frauen auf den 28-Jährigen ein, unter anderem mit einem Holzbrett. Die eingesetzten Polizisten trafen mehrere Tatverdächtige an. Dabei handelte es sich um neun Frauen und Männer im Alter von 16 bis 57 Jahren. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung ein. Der 28-Jährige wurde von Rettungskräften vor Ort behandelt und musste nicht ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern an. (am)

