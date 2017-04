POL-W: SG/ W Einbrüche in Solingen und Wuppertal

Wuppertal (ots) -

Seit gestern nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal einen Einbruchversuch und acht Einbrüche auf. Solingen. In der Nacht zu gestern (08.02.2017) stiegen Einbrecher durch ein gekipptes Fenster in ein Geschäft an der Wupperstraße ein. Sie erbeuteten Bargeld und Zigaretten. An der Huttenstraße hebelten Unbekannte tagsüber (zw. 09.30 Uhr und 19.15 Uhr) ein Fenster an einem Mehrfamilienhaus auf. Sie durchsuchten zwar die komplette Wohnung, nahmen jedoch nichts mit. Ein Kiosk an der Burgstraße war zwischen 15.50 Uhr und 20.00 Uhr das Ziel von Tätern. Sie hebelten die Eingangstür auf und entwendeten Bargeld. Anschließend entkamen sie unerkannt. Wuppertal. In ein Mehrfamilienhaus an der Sternstraße brachen Unbekannte bereits vor mehreren Tagen ein. Zwischen dem 02.02.2017, 17.00 Uhr und dem 06.02.2017, 18.00 Uhr hebelten sie eine Wohnungstür auf und nahmen mehrere Fernseher mit. Bei einer zweiten Wohnung scheiterten die Täter. Innerhalb der letzten Wochen (18.01.2017 bis 08.02.2017) stiegen Täter in eine Wohnung an der Eylauer Straße ein. Sie entwendeten Bargeld, Handys und Schmuck und entfernten sich unerkannt. Am Hofkamp versuchten Einbrecher erfolglos in der Nacht zu Mittwoch die Tür eines Geschäfts aufzuhebeln. In eine Wohnung in der Hedwigstraße gelangten Diebe bereits am 01.02.2017. Sie entwendeten ein Fernsehgerät und entkamen unerkannt. Mehrere Büros an der Missionsstraße waren das Ziel von Straftätern am Mittwochabend. Zwischen 17.20 Uhr und 20.55 Uhr verschafften sie sich Zugang zu den Räumlichkeiten. Bevor sie unerkannt entkamen, nahmen sie Bargeld mit. Ein Fenster einer Firma an der Essener Straße hebelten Einbrecher heute Morgen (09.02.2017) um 02.00 Uhr auf. Dabei lösten sie die Alarmanlage aus und flüchteten ohne Beute. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell