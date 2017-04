POL-W: SG-Verfolgungsfahrt nach Drogenmissbrauch in Solingen

Wuppertal (ots) - Gestern (08.02.2017,) gegen 22.50 Uhr, kam es in Solingen zu einer Verfolgungsfahrt. Als Polizeibeamte einen BMW und seine Insassen am Hofgerichtsweg kontrollieren wollten, entfernte sich das Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit. Nachdem der Fahrzeugführer mehrfach rotlichtzeigende Ampeln ignoriert hatte, gelang es den Beamten, das Fahrzeug an der Schnepperter Straße anzuhalten. Gegen den 26-Jährigen lag ein Haftbefehl vor. Zudem stand er unter dem Einfluss von Drogen und hatte keinen Führerschein. Nach seiner Festnahme und dem Transport zur Polizeiwache musste er eine Blutprobe abgeben. Seine Beifahrer (m20/w26) wurden im Anschluss von der Wache entlassen. Den polizeibekannten Mann erwartet nun ein weiteres Ermittlungsverfahren. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell