POL-W: W Polizei findet Drogen in einem Lokal am Hofkamp

Wuppertal (ots) - Einsatzkräfte der Wuppertaler Polizei stellten gestern Abend (08.02.2017) bei einer Durchsuchung in einer Gaststätte am Hofkamp Drogen und Bargeld sicher. Aufgrund vorheriger Ermittlungen bestand der Verdacht, dass in dem Lokal illegal mit Betäubungsmitteln gehandelt wird. Nachdem die Staatsanwaltschaft Wuppertal beim zuständigen Amtsgericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkt hatte, erfolgte gegen 18.30 Uhr der Einsatz. Während der Durchsuchung der Gaststätte und einiger Nebenräume stießen die Beamten auf eine nicht geringe Menge an Betäubungsmitteln und Bargeld. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln nun gegen zwei Männer (32 und 54 Jahre) wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die aufgefundenen Drogen und das Bargeld wurden sichergestellt. (cw)

