POL-W: W - Raubüberfall auf Spielhalle in Wuppertal - Barmen

Wuppertal (ots) - Gestern Abend (02.02.2017) überfiel ein maskierter Räuber eine Spielhalle an der Lindenstraße in Wuppertal. Der männliche Täter betrat gegen 19.50 Uhr das Geschäft, bedrohte die Spielhallenaufsicht mit einer Schusswaffe und forderte Bargeld. Nachdem er dies erhalten hatte, flüchtete der Räuber mit einem Fahrrad in Richtung Alter Markt. Täterbeschreibung: Männlich, ca. 175-180 cm groß, dunkel gekleidet, maskiert, trug eine Mütze und Handschuhe, sprach mit osteuropäischem Akzent. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 / 2840 entgegen. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell