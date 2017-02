POL-W: W Einbrüche in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Gestern (02.02.2017) nahm die Kriminalpolizei in Wuppertal drei Einbrüche und zwei Einbruchsversuche auf.

In eine Wohnung an der Hügelstraße stiegen Einbrecher gestern Morgen, gegen 10.45 Uhr ein. Sie entwendeten Bargeld und Schmuck. Auf ihrer Flucht konnten sie von Anwohnern beobachtet werden. Es soll sich um zwei Männer, ca. 25-30 Jahre alt gehandelt haben. Beide waren schlank, dunkel gekleidet und hatten eine Sporttasche dabei. Einer trug einen leichten Bart. Beide hatten eine südländische Erscheinung. Zwischen 10.30 Uhr und 14.45 Uhr stiegen Täter in ein Einfamilienhaus an der Weddigenstraße ein und klauten Bargeld, Schmuck und hochwertige Kleidung. Nach der Tat entkamen die Diebe unerkannt. In ein Mehrfamilienhaus an der Germanenstraße gelangten Einbrecher zwischen 11.30 Uhr und 22.30 Uhr. Aus einer Wohnung entwendeten sie Bargeld. Vergangene Nacht (03.02.2017), um 02.15 Uhr, stiegen Diebe in ein Warenhaus an der Dieselstraße ein. Sie lösten den Alarm aus und flüchteten ohne Beute. Im Zeitraum vom 26.01.2017 bis 02.02.2017 versuchten Täter die Tür eines Mehrfamilienhauses an der Ronsdorfer Straße aufzuhebeln, was ihnen nicht gelang. (cw)

