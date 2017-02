POL-W: RS/ W Einbrüche in Remscheid und Wuppertal

Wuppertal (ots) -

Seit gestern (01.02.2017) nahm die Polizei in Remscheid und Wuppertal einen Einbruch und drei Einbruchsversuche auf. Remscheid. In der Zeit von Dienstagnachmittag (31.01.2017) bis Mittwochmorgen 06.30 Uhr versuchten Unbekannte erfolglos mehrere Büros an der Haddenbacher Straße aufzubrechen. Sie entkamen unerkannt. Wuppertal. Bereits am 18.01.2017 drangen Einbrecher in eine Wohnung an der Straße Schwarzbach ein. Gestohlen wurden ein Teppich und eine Matratze. In der Zeit von Dienstagnachmittag bis Mittwochmorgen 08.30 Uhr versuchten Täter vergeblich eine Fahrzeughalle an der Otto-Hahn-Straße aufzubrechen. Im Zeitraum vom 27.01.2017 15.00 Uhr bis 01.02.2017, 17.00 Uhr gelangten Einbrecher in Probenräume an der Höhne. Sie durchwühlten zwar alle Räumlichkeiten, machten jedoch keinerlei Beute. Zeugen, die Hinweise zu den Einbrüchen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. Riegel vor! - Tipps rund um das Thema Einbruchsprävention erhalten Sie bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Termine können Sie unter der Telefonnummer 0202/284-1801 vereinbaren. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell