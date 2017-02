POL-W: SG Auffahrunfall mit Verletzten in Solingen

Wuppertal (ots) - Zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person kam es heute Mittag (01.02.2017) in Solingen auf der Kronprinzenstraße. Gegen 12.15 Uhr wartete ein 51-Jähriger mit seinem Motorroller an der rotlichtzeigenden Ampel in Höhe der Einmündung zur Teschestraße. Eine 83-jährige Frau bemerkte dies zu spät und fuhr mit ihrem Toyota auf den Roller auf. Hierdurch erlitt der Kradfahrer Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus, wo er vorsorglich zur Beobachtung verblieb. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, den Schaden schätzten die Polizeibeamten auf 5.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kronprinzenstraße in Richtung Schlagbaum gesperrt. (cw)

