POL-W: W Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen- Polizei Wuppertal sucht blauen Opel Corsa

Wuppertal (ots) - Bereits am vergangenen Donnerstag (26.01.2017) ereignete sich auf der Wittener Straße in Wuppertal eine Unfallflucht, bei der zwei Verkehrszeichen umgefahren wurden. Zwischen 06.20 Uhr und 06.30 Uhr befuhr ein Pkw die Wittener Straße bergwärts. In Höhe der Einmündung Windhövel prallte er gegen zwei Schilder einer Querungshilfe und flüchtete anschließend weiter in Richtung Schmiedestraße. Nach Auswertung der Unfallspuren konnte das Verkehrskommissariat nun das Unfallfahrzeug bestimmen: Es handelt sich um einen blauen Opel Corsa B, der insbesondere vorne links stark beschädigt wurde. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Opel Corsa bzw. zu dessen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat Wuppertal unter der Telefonnummer 0202 2840 entgegen. (cw)

