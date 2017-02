POL-W: W-Polizei sucht mit Bild nach Überfall auf Diskothekenbetreiber

Wuppertal (ots) - Nach einem Raub am 08.01.2017, gegen 05.15 Uhr (s. Pressemeldung vom 09.01.2017, "Diskothekenbetreiber in Wuppertal überfallen") sucht die Polizei mit Bildern aus einer Überwachungskamera nach einem der Täter. Die Räuber hatten einen Diskothekenbesitzer in seinem Büro brutal niedergeschlagen und ausgeraubt. Der Haupttäter trug eine Sturmhaube. Ein weiterer Mann war circa 180 cm groß und mit einem Kapuzenpullover bekleidet. Aufgrund der Lichtverhältnisse zum Zeitpunkt der Aufnahme könnte es sein, dass der Pullover nicht grün sondern tatsächlich schwarz ist. Wer kann Angaben zu der auf dem Bild dargestellten Person geben? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

