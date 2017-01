POL-W: W/SG-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen fünf Einbrüche auf.

In Wuppertal brachen Unbekannte eine Kindertagesstätte an der Blankstraße auf und entwendeten Elektroartikel. An der Kasinostraße drangen Straftäter in ein Büro ein und stahlen Bargeld und ein Mobiltelefon. An der Straße Kotthausen öffneten Einbrecher ein Büro und entwendeten Bargeld. In Solingen brachen Diebe in ein Büro an der Klingenstraße ein. Offensichtlich wurde nichts entwendet. An der Zietenstraße gelang es Straftätern nicht in eine Kindertagesstätte einzubrechen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

