POL-W: W-Unfall im Gegenverkehr-ein Verletzter

Wuppertal (ots) - Gestern (30.01.2017), gegen 15.30 Uhr, ereignete sich auf der Schwesterstraße in Wuppertal ein Unfall, bei dem sich ein 34-jähriger Mann leicht verletzte. Der Fahrer eines Kleintransporters geriet in einer Kurve aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem LKW eines 51-Jährigen zusammen. Der Verletzte musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Schwesterstraße gesperrt werden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell