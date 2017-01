POL-W: W-Autofahrerin rammte Hauswand

Wuppertal (ots) - Heute (30.01.2017), gegen 12.40 Uhr, befuhr eine 21-Jährige in Wuppertal mit ihrem Opel die Briller Straße in Richtung Katernberg. Kurz unterhalb der Sadowastraße wechselte sie vom linken auf den rechten Fahrstreifen. Dabei kollidierte sie zunächst mit dem BMW eines 44-Jährigen, geriet ins Schleudern und prallte gegen eine Hauswand. Ein 19-jähriger Fußgänger konnte sich durch einen beherzten Sprung in eine Hofeinfahrt retten und so einen Zusammenstoß mit dem Opel verhindern. Die Unfallfahrerin erlitt leichte Verletzungen, den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf ca. 15.000 Euro. Die Briller Straße musste bis 13.20 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Dadurch bedingt kam es zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell