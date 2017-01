POL-W: W/RS/SG-Einbruchmeldungen vom Wochenende

Wuppertal (ots) - Im Laufe des Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck neun Einbrüche und Einbruchversuche auf.

In Wuppertal versuchten Diebe im Zeitraum vom 25.01.2017, 17.00 Uhr zum 26.01.2017, 19.07 Uhr eine Wohnung am Mohrhennsfeld aufzubrechen. An der Bismarckstraße brachen Straftäter am 29.01.2017, zwischen 14.45 Uhr und 19.45 Uhr eine Wohnung auf. In Solingen scheiterten Straftäter bei dem Versuch ein Einfamilienhaus an der Regerstraße am 27.01.2017, zwischen 14.45 Uhr und 18.20 Uhr aufzubrechen.

In Wuppertal wurde ein Büro an der Hainstraße und ein Geschäft an der Hagenauer Straße zum Ziel von Einbrechern. Bei einer Apotheke an der Kaiserstsraße scheiterten die Täter bei dem Versuch einzubrechen. In Solingen versuchten Diebe zwei Büros an der Straße Werwolf gewaltsam zu öffnen. An der Burger Landstraße blieb es bei einem Büro ebenfalls bei einem versuchten Einbruch. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell