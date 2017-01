POL-W: RS-Hauswände und Fensterscheiben in RS-Lennep beschmiert - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende begingen Unbekannte in Remscheid - Lennep Sachbeschädigungen mit rechtsmotiviertem Hintergrund. Im Zeitraum von Samstag, 28.01.2017, 22.00 Uhr bis Sonntag, 29.01.2017, 01.00 Uhr beschmierten der oder die Täter die Fassaden und Schaufenster mehrerer Häuser an der Kölner Straße und Wetterauer Straße. Insgesamt stellte die Polizei bislang an sieben Tatorten Graffitis mit teilweise fremdenfeindlichen Hintergrund bzw. verfassungswidrigen Symbolen fest. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht dringend Zeugen. Wer in der Nacht zu Sonntag im Bereich der Tatorte etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten sich bei der Polizei unter 0202 / 284 0 zu melden. (cw)

