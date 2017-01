POL-W: RS-Gefährliche Metallteile auf der Rosenthalstraße in Remscheid

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (28.01.2017), im Zeitraum von 07.30 Uhr bis 12.55 Uhr, verstreuten Unbekannte scharfkantige Metallteile auf der Rosenthalstraße in Remscheid. Eine 44-jährige Autofahrerin war mit ihrem VW über die Teile gefahren. Zwei Reifen waren anschließend platt. An einem Streifenwagen, der den späteren Einsatzort zuvor befahren hatte, konnten ebenfalls eine Metallkralle festgestellt werden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. (sw)

