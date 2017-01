POL-W: SG Unfall mit einem Schwerverletzten in Solingen - Wald

Wuppertal (ots) - Gestern (29.01.2017), gegen 15.20 Uhr, befuhr ein 28-Jähriger mit seinem Fiat die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Mitte. Kurz vor der Einmündung zum Frankfurter Damm bremste er sein Fahrzeug stark ab, geriet ins Schleudern und prallte gegen den VW eines 58-Jährigen. Dieser stand zum Unfallzeitpunkt am Frankfurter Damm und wollte nach links in die Friedrich-Ebert-Straße einbiegen. Durch den Zusammenstoß erlitt der Fiat Fahrer schwere Verletzungen, ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Beamten auf 15.000 Euro, beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (cw)

