POL-W: SG - Brand in Fabrikationshalle

Wuppertal (ots) - Am Samstag, den 28.01.2017, gegen 20:15 Uhr, wurden Einsatzkräfte der Polizei und der Feuerwehr zu einem Brand in einer Fabrikationshalle in der Broßhauser Str. in Solingen entsandt.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte vor Ort schlugen bereits meterhoch Flammen aus einer Fabrikationshalle einer Schneidwarenfirma. Trotz des schnellen Eingreifens von Seiten der Feuerwehr war es jedoch nicht möglich, die Halle zu retten. Diese brannte kontrolliert bis auf die Grundmauern nieder. Ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Häuser sowie des angrenzenden Laubwaldes konnte jedoch verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an.

