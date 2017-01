POL-W: SG Frontalzusammenstoß mit zwei Verletzten in Solingen

Wuppertal (ots) - Heute Nachmittag (27.01.2017) kam es in Solingen auf der Neuenhofer Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Gegen 13.30 Uhr war eine 67-Jährige stadteinwärts unterwegs, als sie in Höhe der Tankstelle aus ungeklärter Ursache mit ihrem Hyundai in den Gegenverkehr geriet. Dort kollidierte sie mit dem LKW eines 50-Jährigen. Beide erlitten schwere Verletzungen, Rettungswagen brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Den entstandenen Sachschaden schätzten die Polizeibeamten auf 25.000 Euro. Die Neuenhofer Straße musste für die Dauer der Unfallaufnahme bis 15.55 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.(cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell