POL-W: W - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Raub auf zwei Spielhallen

Wuppertal (ots) - In der Nacht zum 22.12.2016, um 00.34 Uhr, überfiel ein maskierter Mann eine Spielhalle an der Berliner Straße in Wuppertal (siehe hiesige Pressemeldung vom 22.12.2016 W-Überfall auf Spielhalle in Wuppertal). Bei dieser Tat fuhr der Verdächtige mit einem Fahrrad zur Spielhalle. Im Laufe der Ermittlungen wurde bekannt, dass in derselben Nacht, gegen 00.27 Uhr, ein ebenfalls maskierter Mann in einer Spielhalle an der Rudolf-Herzog-Straße versucht hatte, die Einnahmen aus der Kasse zu entwenden. Auch dieser Täter führte bei seiner Tat eine Schusswaffe mit sich und wird wie folgt beschrieben: ca. 180 cm groß, stabile bis sportliche Figur.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Wuppertal ordnete das zuständige Amtsgericht die Öffentlichkeitsfahndung mit Videosequenzen aus den Überwachungskameras an.

Die Polizei und Staatsanwaltschaft bitten um Ihre Mithilfe: Wer kennt die auf den Fotos abgebildeten Personen oder kann Hinweise zu ihrer Identität oder ihrem Aufenthaltsort geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei (Kriminalkommissariat 14) unter der Telefonnummer 0202/284-0 zu melden. In dringenden Fällen wählen Sie den Notruf der Polizei unter 110.

Zusätzliches Videomaterial kann Medienvertretern von der Polizei auf Anfrage zur Verfügung gestellt werden. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell