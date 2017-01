POL-W: W/RS/SG-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern nahm die Polizei im bergischen Städtedreieck acht Einbrüche und Einbruchversuche auf.

In Wuppertal scheiterten Unbekannte bei dem Versuch ein Einfamilienhaus an der Küllenhahner Straße am 26.01.2017, zwischen 07.45 Uhr und 16.00 Uhr zu öffnen. An der Sedanstraße brachen Straftäter eine Wohnung an der Sedanstraße am 26.01.2017, zwischen 10.05 Uhr und 17.37 Uhr auf. In Solingen drangen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Kantstraße am 26.01.2017, zwischen 08.30 Uhr und 19.50 Uhr ein. Sie flüchteten unerkannt, als die Bewohner heimkehrten.

In Wuppertal wurden jeweils eine Gaststätte an der Hagenauer Straße und eine an der Karlstraße zum Ziel von Einbrechern. An der Dieselstraße scheiterten Straftäter bei dem Versuch eine Firma gewaltsam zu öffnen. Ebenfalls bei einem Versuch blieb es bei einem Geschäft auf der Heckinghauser Straße. In Remscheid brachen Diebe eine Gaststätte an der Alexanderstraße auf.

Entwendet wurden alkoholische Getränke, Nahrungsmittel, Bargeld und eine Gaspistole.

Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell