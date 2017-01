POL-W: W-Schwerer Verkehrsunfall in Barmen mit vier Beteiligten

Wuppertal (ots) - Gestern (26.01.2017), gegen 19.00 Uhr, ereignete sich auf der Nächstebrecker Straße in Wuppertal-Barmen ein Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 43-jährige Fahrer eines Renault-Transporters verlor auf der Nächstebrecker Straße oberhalb der Kreuzung zur Linderhauser Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet in den Gegenverkehr. Hier stieß er mit dem Citroen einer 26-Jährigen, dem Ford einer 35-Jährigen und dem Toyota eines 53-Jährigen zusammen. Die 26-Jährige verletzte sich dabei schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Der Unfallfahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Die übrigen Beteiligten blieben unverletzt. Da der 43-Jährige offensichtlich angetrunken war musste er in der Polizeiwache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Für die Dauer von fünf Stunden wurde die Unfallstelle gesperrt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 35.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell