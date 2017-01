POL-W: W-Drei leicht Verletzte nach Unfall mit Streifenwagen

Wuppertal (ots) - Heute (26.01.2017), um 13.07 Uhr, kam es auf der Kreuzung Fingscheid zur Siegesstraße in Wuppertal-Barmen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin und zwei Polizisten sich leicht verletzten. Die Polizisten (m25/w26) wollten mit ihrem Streifenwagen bei eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn auf der Straße Fingscheid über die Siegesstraße in Richtung Meckelstraße fahren, um zu einem schweren Verkehrsunfall in Wuppertal-Ronsdorf zu gelangen. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem PKW der 55-jährigen Fahrzeugführerin. Alle Beteiligten verletzten sich leicht. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr geregelt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell