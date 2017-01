POL-W: SG-Größerer Drogenfund nach Festnahmeversuch in Solingen

Wuppertal (ots) - Nachdem am Dienstag, dem 24.01.2017, um 00.30 Uhr, von Zivilpolizisten die Personalien von zwei verdächtigen Personen an der von ihnen genutzten Wohnung überprüft werden sollten, kam es zum Fund einer größeren Menge illegaler Drogen. Bei der Überprüfung in der Wohnung an der Kurfürstenstraße in Solingen stellte die Polizei 800 Gramm Marihuana, 1900 Gramm Amphetamine, eine Vielzahl von Mobiltelefonen sowie eine Schreckschusspistole fest. Die Drogen dienten vermutlich dem Verkauf und dem Eigenkonsum. Beide Personen wurden vorläufig festgenommen und umfassend zu dem Sachverhalt befragt. Sie erwartet nun eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Ermittlungen dauern an. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell