POL-W: W Seniorin in Wuppertal - Heckinghausen angefahren

Wuppertal (ots) - Ein 44-Jähriger bog heute Vormittag (25.01.2017), gegen 10.20 Uhr, mit seinem Taxi von der Heckinghauser Straße nach links in die Schnurstraße ab. Dabei fuhr er eine 84-jährige Frau an, die zu diesem Zeitpunkt die Schnurstraße bei Grünlicht überquerte. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Sachstanden entstand nicht. (cw)

