POL-W: Einladung an Medienvertreter und interessierte Bürger: Informationsveranstaltung zur Zukunft der Polizeiwache am Döppersberg

Wuppertal (ots) -

Seit beinahe drei Jahren wird im Zentrum Wuppertal - Elberfelds an einem zukunftsweisenden Projekt gearbeitet: Der Umbau des Döppersbergs. Er stellt dabei nicht nur die Menschen vor große Herausforderungen, die unmittelbar betroffen sind. Auch Reisende, Gewerbetreibende oder diejenigen, die in der Elberfelder Innenstadt einkaufen möchten, haben neue Wege finden müssen. Auch die Polizei ist davon betroffen. Der bisherige Standort der Polizeiwache muss nach 22 Jahren aufgegeben werden. Die Polizei Wuppertal hat bereits frühzeitig nach Alternativen gesucht. Immer unter der Prämisse und in dem Bewusstsein, dass die Sicherheit der Menschen in der Elberfelder Innenstadt höchste Priorität hat und den Beamtinnen und Beamten eine moderne und funktionale Polizeiwache zur Verfügung stehen soll. Die lange Suche wurde jetzt erfolgreich beendet, die Polizei hat einen neuen Standort für die Wache gefunden. Dazu Polizeipräsidentin Birgitta Radermacher: "Bei Ihren Besuch der alten Wache kann ich Ihnen zeigen, welche Vorteile der neue Standort mit sich bringt. Sie werden die (Vor-) Freude meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erleben und sich einen persönlichen Eindruck verschaffen können." Medienvertreter sind herzlich eingeladen, am 27.01.2017 um 11.00 Uhr in die Polizeiwache Döppersberg, Alte Freiheit 26, 42103 Wuppertal zu kommen. Interessierte Bürger sind zwischen 11.30 Uhr und 12.30 Uhr willkommen.

