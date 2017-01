POL-W: W-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern (24.01.2017), nahm die Polizei drei Einbrüche auf.

In Wuppertal versuchten Einbrecher eine Wohnung an der Straße Schwarzbach gewaltsam am 24.01.2017, zwischen 14.00 Uhr und 18.40 Uhr zu öffnen. An der Hainstraße blieb es bei einem Einfamilienhaus am 24.10.2017, gegen 20.10 Uhr ebenfalls bei einem versuchten Einbruch. Der Täter wurde von einer heimkehrenden Bewohnerin überrascht und flüchtete unerkannt. Am Neuenteich brachen Täter eine Gaststätte auf und entwendeten Bargeld.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell