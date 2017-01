POL-W: RS-Wohnungsbrand in Remscheid

Wuppertal (ots) - Gestern (24.01.2017), gegen 21.35 Uhr, kam es in der Ulmenstraße in Remscheid zum Brand einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus. Nachdem ein Rauchmelder auslöste, informierte der Hauseigentümer die Feuerwehr. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Vier Bewohner wurden am Einsatzort vom Rettungsdienst zur Sicherheit untersucht, mussten jedoch nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen der Polizei zur Brandursache und Schadenshöhe dauern an. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell