POL-W: SG / W Einbrüche in Solingen und Wuppertal

Wuppertal (ots) -

Seit gestern (23.01.2017) nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal sechs Einbrüche und Einbruchsversuche auf. Solingen. Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in eine Schule in der Bismarckstraße ein. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und entkamen unerkannt mit Bargeld und mehreren Kameras. Wuppertal. In eine Schule an der Heinrich-Böll-Straße stiegen am Wochenende Diebe ein. Sie durchwühlten mehre Schränke und nahmen einen Möbeltresor, Bargeld sowie einen Laptop mit. Die Kita an der Agnes-Miegel-Straße und der Freiheitstraße waren ebenfalls Ziel von Einbrechern. In beiden Fällen gelangten sie zwar hinein, machten jedoch keine Beute. Ebenfalls im Laufe des letzten Wochenendes brachen Unbekannte in eine Wohnung an der Roßkamper Straße ein. Ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Einer aufmerksamen Nachbarin ist es zu verdanken, dass ein Einbrecher an der Straße Haubahn nicht zum Zuge kam. Die Anwohnerin beobachtete eine fremde Person im Hausflur und machte sich bemerkbar. Daraufhin flüchtete der Täter, noch bevor er eine Wohnungstür aufbrechen konnte. Der Mann trug eine graue Jacke, eine schwarze Mütze und einen Rucksack. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchsprävention erhalten Sie kostenlos und unverbindlich bei Ihrer Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle. Vereinbaren Sie einen Termin: 0202 / 284-1801. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell