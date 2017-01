POL-W: W-Blitzeinbruch in Juweliergeschäft in Wuppertal-Barmen

Wuppertal (ots) - Gestern (22.01.2017), gegen 06.50 Uhr, brachen bislang Unbekannte ein Juweliergeschäft an der Schuchardstraße in Wuppertal-Barmen auf und entwendeten eine größere Menge Schmuck. Die Täter nutzten einen Rammbock und ein Auto als Schiebehilfe, um in das Geschäft zu gelangen. Nachdem sie den Schmuck eingesammelt hatten, entfernten sie sich mit dem Fahrzeug in Richtung Rollingswerth. Bei dem Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen silberfarbenen BMW der Fünfer-Reihe. Die vier Täter sind circa 25-30 Jahre alt, dunkel bekleidet, etwa 180 cm groß und trugen Kopfbedeckungen. Der Wert des entwendeten Schmucks liegt im sechsstelligen Bereich. Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zum Fahrzeug und zu den Personen machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell