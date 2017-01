POL-W: SG / W - Einbrüche am vergangenen Wochenende

Wuppertal (ots) -

Am vergangenen Wochenende nahm die Polizei in Solingen und Wuppertal folgende Einbrüche auf: Solingen. In ein Vereinsheim an der Zietenstraße brachen Unbekannte zwischen Samstag, 13.00 Uhr und Sonntag 09.30 Uhr ein. Sie durchwühlten die Räume, ob sie Beute machten, steht noch nicht fest. Wuppertal. Am Freitag (20.01.2017), zwischen 09 Uhr und 22 Uhr stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Höfchen ein. Sie entwendeten mehrere Computer. Eine Gaststätte an der Uellendahler Straße war in der Nacht von Freitag auf Samstag das Ziel von Einbrechern. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, nahmen Bargeld mit und entkamen unerkannt. Samstagnachmittag, zwischen 17.05 Uhr und 18.55 Uhr brachen Unbekannte eine Balkontür in einem Mehrfamilienhaus an Uferstraße auf. Bevor sie unerkannt flüchteten, nahmen die Täter Schmuck mit. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen. Informationen zum Thema Einbruchschutz erhalten Sie bei der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle unter der Rufnummer 0202/284-1801. (cw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell