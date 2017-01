POL-W: W - Fußgänger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Ein 44 Jähriger Mann befuhr mit seinem Transportfahrzeug die Sonnborner Straße in Richtung Vohwinkel. In Höhe Hammerstein querte ein 34 Jähriger Mann die Haeseler Straße ohne auf das Rotlicht der Fußgängerampel zu achten. Trotz Vollbremsung konnte der Fahrzeugführer den Zusammenstoß mit dem Fußgänger nicht verhindern. Beim Aufprall wurde der alkoholisierte Fußgänger schwer verletzt. Er muss in einem Krankenhaus stationär behandelt werden.

Während der Unfallaufnahme musste die Haeseler Straße voll gesperrt werden.

