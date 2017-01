POL-W: W-Brand eines Vereinsheimes an der Öhder Straße in Wuppertal

Wuppertal (ots) - Gestern (19.01.2017), gegen 20.15 Uhr, kam es auf der Öhder Straße in Wuppertal zum Brand eines Vereinsheimes. Anwohner meldeten den Brand und informierten die Feuerwehr. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden. Der Schaden wird zurzeit auf circa 2500 Euro geschätzt. Bereits am Tag zuvor hatte eine Mülltonne am Vereinsheim gebrannt und einen kleinen Teil der Fassade beschädigt. Als Brandursache wird eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an. Zeugen, die im Bereich der Öhder Straße verdächtige Feststellungen gemacht haben werden gebeten sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell