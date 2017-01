POL-W: RS-Wohnungsbrand in Remscheid mit einer leicht verletzten Bewohnerin

Wuppertal (ots) - Gestern (19.01.2017), gegen 19.20 Uhr, kam es auf der Luisenstraße in Remscheid zum Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus. Die 88-jährige Bewohnerin zog sich dabei leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Nach ersten Ermittlungen war der Brand durch den technischen Defekt eines Elektrogeräts ausgelöst worden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell