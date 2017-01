POL-W: RS/ SG/ W Einbrüche im Bergischen Städtedreieck

Wuppertal (ots) - Seit gestern Morgen (19.01.2017) nahm die Polizei im Bergischen Städtedreieck sieben Einbrüche und Einbruchsversuche auf.

Remscheid. In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in ein Büro an der Straße Flügel ein. Sie hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und nahmen Bargeld mit. Sie entkamen unerkannt.

Solingen. An der Hacketäuerstraße hebelten Einbrecher in der Nacht zu Donnerstag die Eingangstür eines Büros auf. Sie entwendeten Bargeld und flüchteten unerkannt.

Wuppertal. An der Marschallstraße scheiterten Täter an einer gesicherten Terrassentür. Zwischen Dienstagvormittag und Donnerstagmittag versuchten sie die Tür aufzuheben, was jedoch misslang. Am Pfälzer Steg brachen am Donnerstag, zwischen 10 Uhr und 12 Uhr, Diebe in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses ein. Als Beute nahmen sie u.a. Schmuck, Bargeld und Unterhaltungselektronik mit. Im Laufe des Donnerstages hebelten Einbrecher die Tür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Lenneper Straße auf. Auch hier war Bargeld ihre Beute. Vergangene Nacht stiegen Diebe in ein Geschäft am Barmer Bahnhof ein und entwendeten Bargeld, bevor sie unerkannt flüchteten. (cw)

