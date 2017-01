POL-W: W-Korrekturmeldung zum Verkehrsunfall auf der Parkstraße in Wuppertal

Wuppertal (ots) - In der heutigen (19.01.2017)Pressemeldung "W-Zwei Verletzte auf der Parkstraße in Wuppertal" stimmt die Altersangabe des Unfallverursachers nicht. Er ist 31 Jahre alt.

Die korrekte Fassung lautet:

Heute (19.01.2017), gegen 11.10 Uhr, kam es auf der Parkstraße in Wuppertal-Ronsdorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich zwei Männer leicht verletzten. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der 31-jährige Fahrer eines VW mit seinem Fahrzeug in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Unfall mit dem VW eines 41-Jährigen. Beide Autofahrer verletzten sich leicht. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste der Verkehr zeitweise geregelt werden.

