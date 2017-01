POL-W: W-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern (17.01.2017), nahm die Polizei in Wuppertal drei Einbrüche auf.

An der Heusnerstraße brachen Unbekannte ein Büro auf und entwendeten Elektronikartikel und Magazine. Eine Praxis an der Sonnborner Straße versuchten Einbrecher erfolglos gewaltsam zu öffnen. Ebenfalls bei einem Versuch blieb es bei einem Büro an der Corneliusstraße.

Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

