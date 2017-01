POL-W: W-Zwei Fahrzeuge auf Parkplatz beschädigt - Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am Samstag (14.01.2017) kam es zu einer Unfallflucht auf einem Parkplatz an der Wesendonkstraße Ecke Kipdorf in Wuppertal. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 17.00 Uhr einen geparkten Land Rover und einen BMW Mini. Dabei entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend von dem Parkplatz, ohne die Polizei zu informieren. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Unfallkommissariat in Wuppertal unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (am)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell