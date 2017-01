POL-W: W/SG-Einbruchmeldungen seit gestern

Wuppertal (ots) - Seit gestern (16.01.2017), nahm die Polizei in Wuppertal und in Solingen insgesamt drei Einbrüche auf. In Wuppertal versuchten Unbekannte in eine Wohnung an der Rathenaustraße am 16.01.2017, um 19.24 Uhr einzudringen. Als die Bewohnerin verdächtige Geräusche an der Wohnungstür bemerkte, machte sie sich bemerkbar und stellte zwei flüchtende Täter fest. Möglicherweise handelte es sich dabei um Jugendliche oder Kinder. In Solingen öffneten Einbrecher eine Wohnung an der Untere Benrather Straße am 16.01.2017, zwischen 06.55 Uhr und 12.35 Uhr. Was entwendet wurde konnte bislang nicht festgestellt werden. In Wuppertal brachen Straftäter eine Firma an der Essener Straße auf.

Hinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen.

Schützen Sie Ihr Eigentum! Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchschutz beraten. (sw)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell